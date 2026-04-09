O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, foi suspenso nesta quinta-feira (9) pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por oito partidas devido às expulsões em partidas recentes contra Fluminense e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

O treinador português já cumpriu dois jogos de suspensão automática pelos cartões vermelhos, restando mais seis a serem cumpridos.

Com a punição, o técnico não estará no banco de reservas no clássico contra o Corinthians, no domingo (12), em Itaquera, pela 11ª rodada do Brasileiro.