A Unicamp abriu inscrições para um curso gratuito de preparação para o vestibular. O projeto, chamado Cria Unicamp, terá encontros aos sábados no campus de Campinas. As inscrições para o primeiro deles, em 25 de abril, vão até dia 10 e devem ser feitas online.

O curso é organizado pela Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares), responsável pelos processos seletivos da universidade. Podem participar estudantes do ensino médio de escolas públicas e privadas da região metropolitana de Campinas, além de Limeira e Piracicaba.

São ofertadas 200 vagas por encontro. Os encontros ocorrem aos sábados, das 9h às 12h, na sede da comissão organizadora do vestibular, ao longo do primeiro semestre.