A Fifa (Federação Internacional de Futebol) divulgou nesta quinta-feira (9) a lista de árbitros que atuarão na próxima Copa do Mundo, nos Estados Unidos, no México e no Canadá. O Brasil terá nove representantes na equipe de arbitragem, com três juízes principais, cinco assistentes e um VAR (árbitro assistente de vídeo).

A relação daqueles que estarão com o apito na América do Norte tem Raphael Claus (SP), Wilton Pereira Sampaio (GO) e Ramon Abatti Abel (SC). Os bandeirinhas serão Bruno Boschillia (PR), Bruno Pires (GO), Danilo Manis (SP), Rodrigo Figueiredo (RJ) e Rafael Alves (RS). E atuará como juiz de vídeo Rodolpho Toski Marques (PR).

A maior Copa do Mundo da história, a primeira com 48 seleções, terá um total de 104 partidas. Para dar conta dessa demanda de 11 de junho a 19 de julho, a Fifa escalou um total de 52 árbitros, 88 auxiliares e 30 árbitros de vídeo. Nenhum outro país tem tantos nomes na lista quanto o Brasil, o que foi celebrado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).