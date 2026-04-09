Diretores envolvidos no escândalo de camarote do Morumbis, Douglas Schwartzmann e Mara Casares estão expulsos do São Paulo.

O Conselho Deliberativo do clube aprovou a eliminação da dupla. O pleito aconteceu entre 22h (de Brasília) desta quarta-feira (08) e 17h desta quinta-feira (09), de maneira online.

A decisão segue recomendação unânime da Comissão de Ética, que havia indicado a pena máxima no caso envolvendo a exploração irregular de camarote no Morumbis. A dupla foi enquadrada em duas ilicitudes: gestão temerária e danos à imagem do clube.