O Banco Master, de Daniel Vorcaro, pagou R$ 27,2 milhões ao portal Metrópoles, do ex-senador Luiz Estevão, de 2024 a 2025, durante as negociações com o BRB.

Os repasses constam em relatórios do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).

Procurado, Estevão afirmou que os valores dizem respeito a patrocínios de futebol e "divulgação de conteúdo publicitário e marketing das marcas" do Master e do Will Bank, instituição liquidada que pertencia ao mesmo conglomerado.