O ministro Flávio Dino pediu nesta quinta-feira (9) vista dos processos no STF (Supremo Tribunal Federal) que tratam das eleições para escolha do governador-tampão do Rio de Janeiro, que comandará o Palácio Guanabara até o fim do ano.

Dino afirmou que prefere aguardar a publicação do acórdão do julgamento em que o ex-governador Cláudio Castro (PL) foi condenado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), adiando a definição do caso.

Apesar do pedido, os ministros André Mendonça, Kassio Nunes Marques e Cármen Lúcia anteciparam seus votos durante a sessão, registrando 4 a 1 em favor das eleições indiretas, pelos deputados da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro). Os três afirmaram ver avanço do Supremo sobre tema de responsabilidade do TSE, do qual fazem parte.