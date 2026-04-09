O banco digital Nubank vai assumir os naming rights do estádio do Palmeiras, batizado de Allianz Parque desde sua reforma, que o transformou em arena inaugurada em 2014.

A instituição financeira deve dar nome ao local pelos próximos oito anos, no ciclo de 2026 a 2034. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal O Globo e confirmada pela reportagem.

O acordo prevê pagamento de cerca de US$ 10 milhões (R$ 51 milhões, na cotação atual) por ano. No contrato anterior, Palmeiras e a WTorre, gestora do estádio, recebiam aproximadamente US$ 5 milhões (R$ 25,5 milhões) anuais da empresa de seguros.