Um policial militar matou um casal de mulheres a tiros em uma rua de Cariacica, no Espírito Santo, na manhã de ontem (8).

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Cabo Luiz Gustavo Xavier do Vale atirou nas duas após ser chamado pela ex-mulher para resolver uma discussão. PM estava no horário de trabalho e foi até o local com outros policiais em uma viatura. Motivo da suposta briga envolvendo a ex-companheira dele não foi informado.