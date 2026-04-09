Um homem que dirigia um veículo na avenida Beira-Mar Norte, em Florianópolis (SC), perdeu o controle da direção e o carro acabou caindo no mar. Ele estava com outro homem no carro e ninguém se feriu com gravidade. O acidente ocorreu por volta das 6h30 desta quinta-feira (9).

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De acordo com a Guarda Municipal, o condutor relatou que perdeu o controle da direção após ser fechado por outro veículo, quando transitava na avenida, sentido Colombo Salles, nas imediações do Trapiche.