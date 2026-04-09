A Polícia Civil de Santo Antônio da Platina (PR) prendeu Sabrina Silva Gregório, de 20 anos, sob a acusação de encomendar a morte da avó, Luciana de Camargo Oliveira, de 54 anos. O crime aconteceu na última semana e, segundo as investigações, foi motivado pelo fato de a vítima não aprovar o relacionamento da neta com o autor do homicídio.
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Sabrina confessou sua participação no crime durante depoimento. A investigação aponta que ela facilitou a entrada do agressor na casa ao deixar o portão destrancado na noite do crime. A neta ofereceu dinheiro e um carro em troca da execução da avó e do companheiro dela, que não estava no local no momento do ataque. A vítima foi agredida com golpes de martelo e facadas na frente de um neto de 10 anos, que tentou defendê-la.
O executor do assassinato é Christian Mikael da Silva, de 18 anos, namorado de Sabrina. Após a prisão, a polícia identificou que o jovem era foragido da Justiça. Ele confessou ter assassinado o próprio pai a pauladas em Curitiba, em maio de 2021, quando tinha apenas 13 anos.
Ambos responderão por homicídio qualificado por motivo fútil, emboscada e promessa de pagamento. No caso de Christian, a pena também deve ser aumentada por se tratar de crime cometido contra ascendente.
Com informações do g1.