O policial militar Marcionilio Sancho Cambuhy Junior, conhecido nas redes sociais como "Sancho Loko", foi preso em Curitiba durante operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Outros dois policiais, cujos nomes não foram revelados, também foram detidos na ação realizada na última terça-feira (7). O trio é investigado pelos crimes de tortura, fraude processual, lesão corporal e falsidade ideológica.

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A operação cumpriu mandados de busca em residências e na unidade militar onde os agentes atuam. As equipes apreenderam dinheiro em espécie, munições irregulares, simulacros de armas e porções de maconha, crack e cocaína escondidas em armários sem identificação no quartel. Sancho, que possui 270 mil seguidores, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça após audiência de custódia nesta quinta-feira (9).