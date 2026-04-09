Um servidor público de 46 anos ficou internado por 30 dias após receber tratamento para a espécie errada de serpente em hospitais do interior de São Paulo. Leandro Marques do Nascimento foi picado por uma jararacuçu enquanto pescava em Eldorado, mas recebeu, ao todo, 20 doses de soro antiofídico indicadas para cascavel.

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O erro na identificação começou no primeiro atendimento, na Santa Casa de Eldorado, quando o médico interpretou o relato da vítima como ataque de cascavel. Após a aplicação das primeiras dez doses, o paciente apresentou agravamento dos sintomas, com urina escura e inchaço severo, e foi transferido para o Hospital Regional de Pariquera-Açu. No segundo hospital, ele recebeu mais dez doses do soro incorreto após nova análise do prontuário.