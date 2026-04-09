Um servidor público de 46 anos ficou internado por 30 dias após receber tratamento para a espécie errada de serpente em hospitais do interior de São Paulo. Leandro Marques do Nascimento foi picado por uma jararacuçu enquanto pescava em Eldorado, mas recebeu, ao todo, 20 doses de soro antiofídico indicadas para cascavel.
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O erro na identificação começou no primeiro atendimento, na Santa Casa de Eldorado, quando o médico interpretou o relato da vítima como ataque de cascavel. Após a aplicação das primeiras dez doses, o paciente apresentou agravamento dos sintomas, com urina escura e inchaço severo, e foi transferido para o Hospital Regional de Pariquera-Açu. No segundo hospital, ele recebeu mais dez doses do soro incorreto após nova análise do prontuário.
A confirmação da espécie correta se deu apenas quando o paciente enviou fotos do animal ao Instituto Butantan e utilizou ferramentas de inteligência artificial. O Butantan emitiu alerta urgente à equipe hospitalar sobre a necessidade de revisar o protocolo, apontando que o acidente foi causado por uma jararacuçu. Segundo Leandro, um médico da unidade de Pariquera-Açu recusou as orientações técnicas, e a intervenção cirúrgica na perna ferida só aconteceu após a esposa do paciente acionar a Polícia Militar.
Leandro recebeu alta na última segunda-feira (6), mas relata sequelas motoras e dores constantes. O Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua declarou que segue protocolos assistenciais rigorosos, mas não comentou o caso específico citando sigilo médico. A Santa Casa de Eldorado não se manifestou até o momento desta publicação.
Com informações do g1 Santos.