Os promotores de Justiça do Gaesp (Grupo de Atuação Especial de Segurança Pública e Controle Externo da Atividade Policial), do Ministério Público do Estado de São Paulo, instauraram procedimento, na segunda-feira (6), para apurar a morte da ajudante-geral Thawanna da Silva Salmázio, 31, durante discussão com uma policial militar na zona leste da capital paulista, na sexta-feira (3).

A Promotoria disse que, segundo relatos, o companheiro da vítima se desequilibrou na rua, no bairro Cidade Tiradentes, e acabou batendo na viatura. Isso teria gerado um desentendimento, que culminou no disparo contra a mulher.

Depoimentos de testemunhas e de uma advogada que assistiu à gravação da ocorrência que resultou na morte da ajudante-geral, contradizem a versão contada por policiais militares. Essas pessoas afirmam que Thawanna foi agredida antes de ser baleada.