Em sua 26ª participação na Copa Libertadores, o Palmeiras manteve o alto nível de aproveitamento em partidas de estreia. Nesta quarta-feira (8), a equipe alviverde empatou por 1 a 1 com o Junior Barranquilla, na Colômbia, somando seu primeiro ponto na atual edição.

Desde 2016, o Palmeiras inicia sua trajetória no torneio sempre como visitante -e com um retrospecto consistente. Nesse recorte, são seis vitórias, quatro empates -já considerando o resultado diante dos colombianos- e apenas uma derrota, números que reforçam a competitividade da equipe mesmo longe de seus domínios.

No panorama geral, atuando como mandante ou visitante, o time alviverde confirma a fama de adversário duro em estreias de Libertadores. Ao longo de suas 26 participações, acumula 18 vitórias, cinco empates e apenas três derrotas, desempenho que representa um aproveitamento elevado.