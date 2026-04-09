O Grêmio perdeu por 1 a 0 para o Montevideo City Torque, no Uruguai, pela 1ª rodada da Sul-Americana.

Eduardo Agüero fez o gol da vitória do City Torque, clube que faz parte do mesmo conglomerado árabe que administra o Manchester City e o Bahia.

O grande destaque da partida no 1º tempo ficou para o VAR, que reverteu duas decisões de campo do árbitro equatoriano Augusto Aragón, uma prejudicando e outra beneficiando o Grêmio.