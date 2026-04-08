O ônibus que levava os jogadores do Atlético de Madrid ao Camp Nou, para o jogo que aconteceu na tarde desta quarta-feira, contra o Barcelona, foi apedrejado por torcedores do clube catalão e sofreu danos.

Em campo, o Atleti venceu na casa do rival e saiu na frente no duelo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Segundo o jornal espanhol Marca, é a segunda vez que o ônibus do Atlético é apedrejado ao chegar ao Camp Nou. A primeira vez foi no início de março, quando o Barcelona venceu por 3 a 0, mas foi eliminado na semifinal da Copa do Rei no placar agregado.