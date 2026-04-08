Dois homens que se apresentavam como coaches de pegação foram condenados pela Justiça Federal sob acusação de exploração sexual de mulheres, incluindo adolescentes, durante um evento realizado em 2023 no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo. A decisão, que fixou pena de 17 anos e 6 meses de prisão, foi publicada na última semana e ainda cabe recurso.

Os condenados são o norte-americano Mark Thomas Firestone e o brasileiro Fabrício Marcelo Silva de Castro Junior. Um terceiro acusado, o chinês Ziqiang Ke, não foi julgado neste processo. Na decisão consta que ele não foi localizado, teve o caso desmembrado e o processo está suspenso.

O advogado Nairo Bustamante Pandolfi, que representa Fabrício, afirmou que recebeu a condenação "com inconformismo", embora sem surpresa, e criticou a atuação do juízo. Segundo ele, houve "posição de parcialidade", com episódios de cerceamento da defesa e violação de prerrogativas.