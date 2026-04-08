O senador Flávio Bolsonaro (RJ) abandonou a candidatura do deputado Hélio Lopes (RJ) ao TCU (Tribunal de Contas da União) e fez o PL indicar, nesta quarta-feira (08), a deputada Soraya Santos (RJ) para o cargo. A articulação indica que o pré-candidato à Presidência pretende abrir um flanco de desgaste ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que privilegiou a indicação de homens para posições de Poder.

Conhecido como Hélio Negão, Lopes é um fiel aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi eleito em 2022 com o nome "Hélio Bolsonaro" na urna e neste ano concorrerá a deputado por Roraima, a pedido do ex-presidente. O parlamentar fluminense foi escolhido a dedo por Bolsonaro para concorrer ao TCU. Nos bastidores, ele não gostou de ter sido preterido.

Flávio, porém, afirmou que foi necessária a troca de candidatura do PL à corte de contas porque não há representatividade feminina no tribunal. "Meu apoio é para Soraya Santos, por ser mulher, qualificada, preparada e com boa articulação política para conseguir esta vaga da Câmara. Incomoda todo mundo que entre os membros atuais do TCU não há sequer uma mulher", disse o senador.