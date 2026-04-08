A Polícia Militar apreendeu 48 toneladas de maconha durante uma operação no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, na terça-feira (7). A ação na comunidade da Nova Holanda é a maior apreensão da droga no país, segundo o governo do estado.
Até então, o recorde tinha sido em uma apreensão da PMR (Polícia Militar Rodoviária), em 2021, em Mato Grosso do Sul. Na ocasião, uma carreta foi apreendida com 36,5 toneladas de drogas.
De acordo com a PM, na Maré, a maconha estava escondida em um bunker improvisado no terraço de uma fábrica e foram encontradas por cachorros do BAC (Batalhão de Ações com Cães).
A retirada do entorpecente mobilizou agentes por cerca de cinco horas e exigiu o uso de quatro caminhões, cada um com capacidade para cinco toneladas, para retirar a droga do local.
O depósito onde a droga estava escondida não chamava nenhuma atenção e foram os cães que farejaram a droga. Além da maconha, os policiais apreenderam quatro fuzis e quatro pistolas que estavam escondidos próximos ao local onde a carga foi encontrada.
Ao todo, mais de 250 policiais militares participaram da ação, incluindo agentes do Comando de Operações Especiais, do Batalhão de Operações Especiais, do Batalhão de Polícia de Choque e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões. Equipes do Batalhão Tático de Motociclistas e do 22º BPM (Maré) também reforçaram o patrulhamento no entorno para evitar interdições em vias expressas da região.
A Maré é considerada estratégica para o escoamento de drogas e armas por cortar importantes vias expressas da cidade, como a Linha Amarela, a Linha Vermelha e a avenida Brasil, e por ser delimitada pela baía de Guanabara, cujas rotas marítimas também são utilizadas pelo tráfico.
Hulk deve ser condecorado
O pastor belga de malinois Hulk, 5, posava feliz para fotos na manhã desta quarta-feira (8) na Cidade da Polícia, no Jacarezinho, zona norte do Rio. Ao fundo, compunham o cenário 24,6 mil tabletes de maconha cuja apreensão foi viabilizada pelo faro treinado do cão.
"Estamos preparando algo para homenageá-lo. Ele já fez outras apreensões, mas como essa não tem igual", disse o tenente-coronel Luciano Pedro Barbosa da Silva, comandante do BAC (Batalhão de Ações com Cães) unidade na qual o cachorro foi treinado. Ainda não decidiram se ele receberá alguma medalha, por exemplo.
O cachorro nasceu no BAC, onde aos 6 meses começou o treinamento pelo mesmo policial que o conduzia na Maré. Em determinada rua, ele mudou de comportamento e passou a apontar para uma cisterna.
"O cão quando encontra algo, muda de atitude. De calmo, tranquilo, passa a ficar ouriçado, indicando uma posição", disse o comandante.
O sargento Wildemar de Oliveira Souza, que treinou Hulk, era quem estava conduzindo a coleira do cachorro. "Estávamos na Nova Holanda, onde anteriormente equipes do Bope realizaram uma apreensão de entorpecentes. Continuamos no terreno e percorremos o entorno. O Hulk mudou de comportamento na hora, disparou em direção à cisterna e sinalizou o quadrante da droga", disse o sargento.
"Tivemos que quebrar o local que estava concretado, porque eu que o treino e sei que quando ele aponta é certo", acrescentou. Após os policiais quebrarem o muro, rastejaram por debaixo da cisterna e descobriram o armazenamento da droga.
Hulk já participou de mais de 200 ocorrências de localização de entorpecentes pelo BAC, incluindo uma outra apreensão de 1 tonelada de maconha, em 2023, na mesma comunidade. Na apreensão desta terça, próximo a ele, estava sua filha, de nome Hilka, também já treinada para localização de armas e drogas.
O BAC possui, no total, 80 cães. O faro deles é cerca de mil vezes mais forte do que a de um humano, estimam os policiais.
Após a apreensão, Hulk deve descansar e voltar ao trabalho na próxima sexta. A aposentadoria chegará aos 8 anos, quando irá para a casa de Wildemar. "É um vínculo muito forte entre treinador e cão, não costumamos separar", disse o comandante Luciano.