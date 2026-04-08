A Polícia Militar apreendeu 48 toneladas de maconha durante uma operação no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, na terça-feira (7). A ação na comunidade da Nova Holanda é a maior apreensão da droga no país, segundo o governo do estado.

Até então, o recorde tinha sido em uma apreensão da PMR (Polícia Militar Rodoviária), em 2021, em Mato Grosso do Sul. Na ocasião, uma carreta foi apreendida com 36,5 toneladas de drogas.

De acordo com a PM, na Maré, a maconha estava escondida em um bunker improvisado no terraço de uma fábrica e foram encontradas por cachorros do BAC (Batalhão de Ações com Cães).