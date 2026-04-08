Um trabalhador da construção civil de 37 anos sobreviveu após sofrer um choque de cerca de 13.800 volts em uma obra na segunda-feira (6) em Uberlândia (MG). O caso levanta uma dúvida comum: afinal, até quanto o corpo humano aguenta de eletricidade?

O caso ocorreu durante trabalho em altura e mobilizou os bombeiros. Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o homem encostou um vergalhão na rede de média tensão e recebeu a descarga.

Trabalhador foi atendido rapidamente. Ainda segundo os bombeiros, ele foi resgatado com técnicas de salvamento em altura e encaminhado ao Hospital de Clínicas da UFU (Universidade Federal de Uberlândia), consciente, mas com múltiplas queimaduras, incluindo lesões de 3º grau.

Quanto tempo o corpo consegue aguentar?