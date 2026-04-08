A traficante Jayvee Sangha, conhecida como "Rainha da Cetamina", recebeu a sentença de 15 anos de prisão nesta quarta-feira (8), em Los Angeles. A decisão foi proferida depois que Sangha admitiu a culpa no fornecimento da dose fatal de anestésico que causou a morte do ator Matthew Perry, em outubro de 2023.
Relembre o caso: Cinco pessoas são acusadas por morte de Matthew Perry
Sangha, de 42 anos, mantinha uma "casa de estoque" de narcóticos ilegais em North Hollywood. Em setembro, ela se declarou culpada de cinco crimes federais, incluindo a distribuição de cetamina que resultou em morte. Embora enfrentasse uma pena máxima de 65 anos, a sentença seguiu a recomendação dos promotores federais.
Responsabilidade e Remorso
Durante a audiência, Sangha assumiu a responsabilidade por suas escolhas, classificando-as como "horríveis" e "trágicas". A defesa solicitou a redução da pena para o tempo já cumprido desde sua prisão em agosto de 2024, alegando que a ré superou seus próprios problemas de vício e liderou reuniões de Narcóticos Anônimos na prisão.
No entanto, a juíza Garnett rejeitou o pedido de leniência. A magistrada destacou que Sangha continuou a comercializar drogas por seis meses após a morte de Perry, o que demonstrou falta de remorso na época dos fatos.
O Caso e Outras Condenações
Matthew Perry, famoso pelo papel de Chandler Bing na série Friends, foi encontrado morto na banheira de hidromassagem aos 54 anos. A autópsia confirmou que a morte decorreu dos "efeitos agudos da cetamina". Segundo as investigações:
Esquema de Venda: Sangha vendeu 51 frascos da substância ao intermediário Erik Fleming, que os repassou ao assistente pessoal de Perry, Kenneth Iwamasa.
Aplicação: Iwamasa admitiu ter injetado as doses fornecidas por Sangha no ator.
Histórico: A traficante também confessou ter vendido cetamina a outra pessoa em 2019, que morreu horas depois por overdose.
Além de Sangha, dois médicos foram sentenciados no caso: Salvador Plasencia recebeu dois anos e meio de prisão, e Mark Chavez foi condenado a oito meses de confinamento domiciliar. O assistente Iwamasa e o traficante Fleming aguardam sentença.
Com informações do Reuters.