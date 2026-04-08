A traficante Jayvee Sangha, conhecida como "Rainha da Cetamina", recebeu a sentença de 15 anos de prisão nesta quarta-feira (8), em Los Angeles. A decisão foi proferida depois que Sangha admitiu a culpa no fornecimento da dose fatal de anestésico que causou a morte do ator Matthew Perry, em outubro de 2023.

Relembre o caso: Cinco pessoas são acusadas por morte de Matthew Perry

Sangha, de 42 anos, mantinha uma "casa de estoque" de narcóticos ilegais em North Hollywood. Em setembro, ela se declarou culpada de cinco crimes federais, incluindo a distribuição de cetamina que resultou em morte. Embora enfrentasse uma pena máxima de 65 anos, a sentença seguiu a recomendação dos promotores federais.

Responsabilidade e Remorso