O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que “uma civilização inteira vai morrer hoje” caso não haja acordo com o Irã até as 20h (horário da costa leste americana), prazo final estabelecido por ele para um cessar-fogo e a reabertura do Estreito de Ormuz. Com informações do NBC News.
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A declaração foi publicada na rede Truth Social poucas horas antes do horário definido para possível ofensiva contra a infraestrutura iraniana. Trump escreveu que não deseja que isso aconteça, mas indicou que pode acontecer.
O presidente também mencionou “mudança completa de regime” no Irã, citando as mortes do líder supremo aiatolá Ali Khamenei e de outras autoridades, embora o impacto dessas baixas sobre o governo iraniano permaneça incerto.
Nos últimos dias, Trump intensificou o discurso contra Teerã. Ele declarou que pontes e usinas de energia do país podem ser destruídas caso o Irã não reabra a rota marítima, por onde passa cerca de um quinto do petróleo e gás comercializados no mundo.
Em entrevista por telefone à Fox News, Trump reiterou que o prazo das 20h está mantido e afirmou que, se não houver avanço concreto nas negociações, haverá ataque “como nunca visto”.
As declarações provocaram reações nos Estados Unidos. Parlamentares democratas criticaram o presidente e pediram sua destituição. A ex-deputada republicana Marjorie Taylor Greene também mencionou a 25ª Emenda da Constituição, que prevê mecanismos para afastamento do chefe do Executivo em caso de incapacidade.
Especialistas em direito internacional ouvidos pela emissora afirmaram que ameaças contra infraestrutura civil podem configurar violação das Convenções de Genebra, caso sejam executadas.
Com informações do NBC News.