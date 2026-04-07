O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que “uma civilização inteira vai morrer hoje” caso não haja acordo com o Irã até as 20h (horário da costa leste americana), prazo final estabelecido por ele para um cessar-fogo e a reabertura do Estreito de Ormuz. Com informações do NBC News.

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A declaração foi publicada na rede Truth Social poucas horas antes do horário definido para possível ofensiva contra a infraestrutura iraniana. Trump escreveu que não deseja que isso aconteça, mas indicou que pode acontecer.