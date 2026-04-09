Hudson Drew, um menino de três anos, atraiu atenção nas redes sociais após decidir fazer companhia ao idoso que comia sozinho num McDonald's em Reno, Oklahoma (EUA). O momento foi registrado e compartilhado pela mãe da criança, Ashlyn Drew, no vídeo que alcançou grande repercussão.

De acordo com Ashlyn, a iniciativa partiu do próprio filho. Ao notar o homem desacompanhado, Hudson questionou a mãe sobre o paradeiro da família do desconhecido. Após receber a explicação de que os filhos do homem provavelmente eram adultos, o menino pediu permissão para se sentar à mesa com ele. O idoso aceitou o convite prontamente.

A mãe relatou que o comportamento sociável de Hudson é frequente, e que ele costuma interagir com clientes idosos no restaurante da família. Durante a interação no McDonald's, houve uma coincidência: o homem revelou que era amigo do falecido bisavô de Hudson.