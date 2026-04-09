09 de abril de 2026
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ESPERANÇA

Criança vê idoso comendo sozinho e toma atitude comovente; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução de vídeo/Ashlyn Drew/TikTok
O momento foi registrado e compartilhado pela mãe da criança, Ashlyn Drew, no vídeo que alcançou grande repercussão.
O momento foi registrado e compartilhado pela mãe da criança, Ashlyn Drew, no vídeo que alcançou grande repercussão.

Hudson Drew, um menino de três anos, atraiu atenção nas redes sociais após decidir fazer companhia ao idoso que comia sozinho num McDonald's em Reno, Oklahoma (EUA). O momento foi registrado e compartilhado pela mãe da criança, Ashlyn Drew, no vídeo que alcançou grande repercussão.

De acordo com Ashlyn, a iniciativa partiu do próprio filho. Ao notar o homem desacompanhado, Hudson questionou a mãe sobre o paradeiro da família do desconhecido. Após receber a explicação de que os filhos do homem provavelmente eram adultos, o menino pediu permissão para se sentar à mesa com ele. O idoso aceitou o convite prontamente.

A mãe relatou que o comportamento sociável de Hudson é frequente, e que ele costuma interagir com clientes idosos no restaurante da família. Durante a interação no McDonald's, houve uma coincidência: o homem revelou que era amigo do falecido bisavô de Hudson.

Emocionada, Ashlyn destacou a importância de gestos simples, como um sorriso ou uma conversa, para pessoas que podem estar enfrentando a solidão.

Com informações do People.

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