Segundo Lula, em encontro realizado no início de março, fora da agenda oficial, ele disse a Moraes que o magistrado construiu uma trajetória relevante no julgamento dos atos de 8 de janeiro e pediu que não deixasse que o caso envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro prejudicasse sua biografia.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a imagem do Supremo Tribunal Federal (STF) tem sido afetada por menções de ministros ao escândalo envolvendo o Banco Master. Em entrevista ao canal ICL Notícias, nesta quarta-feira (8), ele relatou ter feito um alerta ao ministro Alexandre de Moraes sobre o tema. Com informações do Metrópoles.

O presidente afirmou que, mesmo que atos sejam legais, podem ser vistos negativamente pela população, especialmente em ano político. Ele também defendeu que Moraes se declare impedido de participar de processos relacionados ao Banco Master no STF, em razão da atuação do escritório de advocacia de sua esposa, Viviane Barci de Moraes, junto à instituição financeira.

A reunião sucedeu o vazamento de conteúdos extraídos do celular de Vorcaro, que incluiriam mensagens atribuídas ao ministro. De acordo com auxiliares presidenciais, Lula indicou que não pretende se afastar de Moraes, que assumirá a presidência do STF em setembro de 2027.

Durante a entrevista, o presidente também comentou a discussão sobre a criação de um Código de Ética para magistrados. Ele afirmou não conhecer os detalhes da proposta, mas defendeu mudanças constitucionais para estabelecer regras claras sobre a atuação de ministros da Corte. Lula declarou ainda que, caso sejam comprovados desvios por integrantes do Supremo, deve haver responsabilização individual, sem prejuízo à instituição.