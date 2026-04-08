O Banco Master declarou à Receita Federal pagamentos que somam mais de R$ 80 milhões ao escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes. Os valores constam em registros enviados à CPI do Crime Organizado.
Segundo dados do Fisco, o total declarado foi de R$ 80.223.653,84, referentes a serviços prestados entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025. O contrato previa repasses mensais de R$ 3.646.529,72. No período, o banco informou ter recolhido R$ 4.933.754,76 em impostos retidos na fonte.
As informações foram encaminhadas à CPI após a comissão apontar que esses dados não estavam incluídos na primeira remessa solicitada à Receita.
Em nota anterior, o escritório Barci de Moraes informou que foi contratado pelo Banco Master para prestar consultoria e atuação jurídica, com equipe formada por 15 advogados. O comunicado menciona a79 reuniões na sede da instituição financeira e a contratação de três escritórios especializados sob coordenação do escritório principal.
Procurada, a banca afirmou que não confirma informações que classifica como incorretas e vazadas ilegalmente, ressaltando que dados fiscais são sigilosos.
A CPI do Crime Organizado foi instalada em novembro e encerra os trabalhos na próxima terça-feira (14). O relator, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), afirmou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), decidiu não prorrogar o funcionamento da comissão.
Com informações do g1.