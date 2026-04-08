O Banco Master declarou à Receita Federal pagamentos que somam mais de R$ 80 milhões ao escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes. Os valores constam em registros enviados à CPI do Crime Organizado.

Segundo dados do Fisco, o total declarado foi de R$ 80.223.653,84, referentes a serviços prestados entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025. O contrato previa repasses mensais de R$ 3.646.529,72. No período, o banco informou ter recolhido R$ 4.933.754,76 em impostos retidos na fonte.

As informações foram encaminhadas à CPI após a comissão apontar que esses dados não estavam incluídos na primeira remessa solicitada à Receita.