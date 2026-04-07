Vasco cria pouco e empata com estreante Barracas Central
Em um jogo de poucas emoções, o Vasco ficou no empate com o Barracas Central, da Argentina, por 0 a 0, na estreia das equipes na Copa Sul-Americana de 2026. O duelo foi disputado no Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires.
O Cruzmaltino atuou com base reserva e até teve um primeiro tempo melhor, mas não conseguiu converter suas poucas chances em gol. Na etapa final, os mandantes passaram a ficar mais com a bola e dificultaram as oportunidades rivais.
Renato Gaúcho não esteve à beira do gramado pelo Vasco. O técnico ficou no Brasil para treinar com o grupo principal, e a equipe foi comandada pelo auxiliar Marcelo Salles.
O embate contou com uma expulsão, no mínimo, inusitada. Puig, que tinha acabado de entrar em campo pelos argentinos, acertou com a sola da chuteira no tornozelo de Nuno Moreira e levou vermelho direto já no 2º tempo.
Esta foi a estreia do Barracas Central na Copa Sul-Americana. O clube nem pôde jogar em seu estádio, o Chiqui Tapia, por não atender aos requisitos da Conmebol para receber partidas da competição.
Com o empate, Vasco e Barracas Central estreiam com 1 ponto cada no grupo G. Audax Italiano e Olimpia completam a chave e se enfrentam nesta quarta-feira (08).
O Vasco volta a campo no sábado (11), contra o Remo, pelo Campeonato Brasileiro. Na mesma data, o Barracas Central encara o Estudiantes de Río Cuarto, pelo Campeonato Argentino.
Como foi o jogo
O Barracas Central até deu o primeiro chute a gol, que parou em defesa de Fuzato, mas o Vasco passou a controlar as ações no início da partida. O Cruzmaltino chegou pela primeira vez com Matheus França, que cabeceou para fora. Pouco depois, Nuno Moreira tentou cruzamento para a área, e a bola parou nos braços do goleiro Juan Espínola.
O Gigante da Colina continuou impondo seu ritmo e teve mais chances para abrir o placar. Matheus França achou cruzamento na cabeça de Spinelli, que parou em grande defesa de Espínola. Em seguida, o jovem lateral-esquerdo Riquelme Avellar recebeu de Nuno Moreira dentro da área e bateu na saída do goleiro, mas parou em outra defesaça de Espínola. Os argentinos responderam com chute rasteiro de Tomás Porra, mas Daniel Fuzato espalmou.
Depois da metade do primeiro tempo, o jogo esfriou. O Vasco seguiu tendo mais posse de bola, mas errava na hora da definição das jogadas. Já o Barracas Central sofria para atacar o rival.
Os argentinos voltaram do intervalo com uma postura mais ofensiva e ficaram mais com a bola, mas sem levar perigo. Já o Vasco também não conseguia criar, dando o primeiro chute aos 15 minutos, com Avellar mandando longe do gol.
Ainda em busca do gol, o Barracas teve a melhor chance do jogo com Tobio, mas Hugo Moura salvou. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou na pequena área para o zagueiro argentino, que dominou e bateu, mas o volante vascaíno apareceu no último segundo para bloquear. O Vasco respondeu com o jovem JP, que recebeu de Hinestroza e mandou perto da trave de Espínola.
Faltando 13 minutos para o fim, o Vasco ainda ficou com um jogador a mais. Puig, que tinha acabado de entrar no Barracas Central, errou o tempo de bola, deu com as travas da chuteira no tornozelo de Nuno Moreira e levou vermelho direto. Mesmo com a superioridade numérica, o Cruzmaltino criou apenas uma chance de perigo, mas Adson mandou para fora.
Barracas Central
Juan Espínola; Martínez (Barrios), Capraro, Tobio, Demartini e Rodrigo Insúa; Miloc, Tomás Porra e Iván Tapia (Puig); Jhonatan Candia (Maroni) e Gonzalo Morales (Briasco). T.: Rubén Insúa.
Vasco
Daniel Fuzato; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Lucas Freitas, Walace Falcão e Riquelme Avellar (Marino Hinestroza); Hugo Moura, JP e Matheus França (Adson); Nuno Moreira (Zuccarello) e Claudio Spinelli. T.: Marcelo Salles.
Local: Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires (ARG)
Árbitro: Carlos Bentancur (COL)
Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Jhon Gallego (COL)
VAR: Leonard Mosquera (COL)Gols: não houveCartões amarelos: Martínez, Tomás Porra, Candia e Briasco (BAR); Matheus França e Zuccarello (VAS)
Cartão vermelho: Puig (BAR)