O Fluminense empatou sem gols com o Deportivo La Guaira (VEN), em Caracas, na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores 2026.

O Tricolor das Laranjeiras pressionou a equipe venezuelana, mas parou na boa atuação de Varela. O goleiro do La Guaira fez um milagre no fim do primeiro tempo e evitou gol de John Kennedy.

A partida aconteceu pelo Grupo C da Libertadores. Com o ponto conquistado, o Fluminense está empatado com o La Guaira na segunda colocação. O Independiente Rivadavia (ARG) é o líder após vencer o Bolívar (BOL).