Um ano e sete meses depois, uma denúncia de estupro no Crusp (Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo) teve resposta da instituição. As queixas de violência sexual no local surgiram entre agosto e setembro de 2024 e duas delas foram relatadas pela reportagem.

No último dia 30, a Prip (Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento) informou a uma das vítimas ter concluído o relatório de seu caso, o que foi confirmado pela universidade à reportagem. A decisão foi expulsar o acusado da moradia e proibi-lo de frequentar a faculdade por 120 dias. Quando retornar, ele poderá pleitear um auxílio integral no valor de R$ 885.

A denunciante diz estar aliviada. Ela já não tinha mais esperanças de que houvesse alguma punição, afirma. Tinha se acostumado com a ideia de conviver com o, segundo seu relato, agressor. Como o procedimento correu sob sigilo, não foi possível identificar e contatar a defesa do aluno.