O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou nesta terça-feira (7) que se a candidatura do -ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado atingir 15% das intenções de voto, "está ótimo". A declaração foi feita durante um evento de investimentos do Bradesco BBI, em São Paulo.

Segundo Kassab, existe uma polarização entre o petismo e o bolsonarismo, que não está consolidada. Para ele, o apoio a Caiado é uma alternativa na qual aposta que possa dar certo.

"Acho que é muito importante que tenha essa alternativa, nem que fosse para perder. Os brasileiros precisam mostrar que existe outro caminho", disse.