Um rapaz de 18 anos invadiu uma escola municipal de Suzano, na Grande São Paulo, com um facão e feriu uma professora, na tarde desta terça-feira (7), segundo a Polícia Militar.

A docente, de 50 anos, teve cortes nas mãos e foi levada ao Hospital Santa Maria.

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