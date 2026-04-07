Ex-aluno invade escola com facão e ataca professora; VÍDEO
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Um rapaz de 18 anos invadiu uma escola municipal de Suzano, na Grande São Paulo, com um facão e feriu uma professora, na tarde desta terça-feira (7), segundo a Polícia Militar.
A docente, de 50 anos, teve cortes nas mãos e foi levada ao Hospital Santa Maria.
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O jovem a atacou na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Ignez de Castro Almeida Mayer, no bairro Cidade Boa Vista.
Segundo a polícia, ele pulou o muro para entrar na escola, tentou invadir uma sala de aula e foi impedido pela professora, que segurou a porta.
O rapaz seria ex-aluno da instituição, de acordo com a PM. A motivação do ataque é investigada.
Imagens do circuito de câmeras de monitoramento mostram o ex-aluno chegando ao local vestindo roupas pretas e coturno. Ele carregava um bolsa amarela. Ao ingressar na escola, retira o facão e deixa a bolsa pelo caminho. As imagens do pátio mostram quando um homem consegue deter o jovem e há um correria no local.
O rapaz foi detido no local por uma equipe policial. Ainda segundo a corporação, ele apresentava um ferimento grave causado por ele próprio, com sangramento intenso. O jovem foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), com apoio do Corpo de Bombeiros.