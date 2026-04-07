O SUS, nosso sistema público de saúde, é, ao mesmo tempo, uma das maiores conquistas do povo brasileiro e um dos maiores desafios do Estado. Garantir acesso universal com integralidade da atenção não é tarefa simples. Embora a Constituição de 1988 fale em redes regionalizadas, na implantação do SUS priorizou-se a municipalização. Essa decisão trouxe resultados importantes, sobretudo na Atenção Primária, mas também contribuiu para a fragmentação do sistema, com sobrecarga sobre os municípios, ineficiência do gasto e insatisfação da população.

Outro grande desafio é o financiamento. A Constituição determina que o SUS seja custeado pela União, Estados e municípios. A Emenda Constitucional nº 29 fixou percentuais mínimos de aplicação em saúde, mas as dificuldades persistem e se expressam na defasagem da tabela SUS federal.

Na média e alta complexidade, essa assimetria fica ainda mais evidente. Apenas na rede estadual, São Paulo absorve déficit mensal de R$ 100 milhões, o que representa mais de R$ 1,2 bilhão ao ano em procedimentos realizados sem participação da União nesse financiamento.