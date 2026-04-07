O restaurante atingido pela queda de um avião, matando quatro pessoas em Capão da Canoa, no litoral norte do Rio Grande do Sul, foi invadido e furtado após o acidente.
De acordo com a polícia, dois homens entraram no estabelecimento e levaram objetos que não foram destruídos pelo incêndio. Entre os itens furtados estão micro-ondas, panelas, coifas de alumínio e peças da aeronave.
A dupla praticou o crime durante a troca de turno da Guarda Municipal, quando a vigilância estava reduzida. Os objetos estavam na parte dos fundos do prédio, área que não foi atingida pelo fogo.
A Prefeitura de Capão da Canoa informou que havia reforçado a segurança no local para evitar furtos. O proprietário registrou boletim de ocorrência, e a polícia apura o caso para identificar os suspeitos e recuperar os materiais.
Na manhã da Sexta-Feira Santa (3), o monomotor de prefixo PS-RBK, modelo JetPROP DLX, caiu sobre o restaurante após perder altitude. As quatro pessoas a bordo morreram.