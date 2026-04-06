O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta segunda-feira (6) que a postura crítica do irmão, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, contra o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) é contraproducente.

"Nesse momento eu acho que não é inteligente. É uma questão que a gente tem que deixar a vaidade de lado, deixar de lado quem tem razão e quem não tem, porque é uma questão de sobrevivência do nosso país", disse Flávio em entrevista ao podcast Inteligência Ltda.

O senador elogiou Nikolas, a quem chamou de "maior potência digital" e "moleque de ouro". "Apesar da idade baixa pra política, ele tem 29 anos de idade. É um cara que é maduro. É um cara inteligente. É um cara que entende o jogo político. Que ajuda demais", afirmou.