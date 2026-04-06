Às 21h32 (de Brasília) desta segunda-feira (6), os quatro astronautas da missão Artemis 2 observaram um eclipse solar do espaço.

Após darem a volta no satélite e iniciarem a volta para a Terra, os americanos Reid Wiseman, 50, Victor Glover, 49, Christina Koch, 47, e o canadense Jeremy Hansen, 50, presenciaram o fenômeno quando a Lua ficou entre a espaçonave e o Sol.

Naquele momento, segundo a telemetria divulgada pela Nasa, a agência espacial dos EUA, a Orion estava viajando a 1.511 km/h e a uma distância de 8.380 quilômetros da Lua.