A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) começa a corrigir uma série de brechas que levaram à explosão da fabricação de canetas emagrecedoras em farmácias de manipulação.

Os diretores do órgão anunciaram nesta segunda-feira (6) que vão avaliar cobranças mais rígidas sobre o insumo farmacêutico importado para a fabricação das canetas nesses estabelecimentos, além de medidas para garantir que as doses só sejam fabricadas após a apresentação de prescrições médicas.

As propostas ainda serão colocadas em votação nas reuniões da Anvisa e miram um mercado que importou ao menos 100 kg de tirzepatida (princípio ativo do Mounjaro) entre novembro de 2025 e abril de 2026. O medicamento é indicado para obesidade e diabetes tipo 2.