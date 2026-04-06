Mulheres e homens agora têm o direito de se ausentar do trabalho por até três dias por ano para realizar exames preventivos de HPV (papilomavírus humano). A lei foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e publicada nesta segunda-feira (6) no Diário Oficial da União. A licença já existia para exames de prevenção ao câncer e agora engloba também o rastreio da IST (Infecção Sexualmente Transmissível).

A nova lei obriga as empresas a informar seus funcionários sobre campanhas oficiais de vacinação e sobre doenças como HPV e cânceres de mama, de colo do útero e de próstata, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde. Os empregadores deverão, ainda, promover ações de conscientização e orientar os trabalhadores sobre o acesso a serviços de diagnóstico.

O HPV é um vírus sexualmente transmissível que afeta homens e mulheres e está associado aos cânceres de colo do útero, vulva, vagina, pênis, ânus e orofaringe. O câncer de colo do útero, causado quase exclusivamente pelo HPV, matou cerca de 20 mulheres por dia no Brasil em 2025, segundo o Ministério da Saúde.