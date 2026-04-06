Após liberar de forma inédita o credenciamento de um curso de especialização para o instituto do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça, o Ministério da Educação destravou 149 pedidos similares que estavam represados na pasta -os mais antigos de 2018.

A Folha de S. Paulo revelou em janeiro que, apesar da fila de pedidos no MEC, só houve uma liberação: para a criação de um curso no instituto Iter S/A, criado por Mendonça. O pedido, iniciado em março de 2025, foi aprovado antes do fim do ano passado.

Novos documentos obtidos pela reportagem mostram uma reviravolta de entendimentos do MEC a favor do Iter no âmbito desse pedido específico, além do rito acelerado.