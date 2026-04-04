A apresentação da Paixão de Cristo em Gravatá (PE) tem provocado críticas de moradores por causa da exibição de uma cena com atores seminus durante encenação do episódio do rei Herodes.

O espetáculo “Nossa Paixão – A Luz do Mundo” incluiu a sequência em que intérpretes, usando apenas tecidos para cobrir as partes íntimas, dançam palco. O trecho foi classificado por parte do público como excessivamente erótico para o período da Semana Santa.

Nas redes sociais, moradores manifestaram indignação e questionaram a adequação da cena ao contexto religioso da celebração.