A apresentação da Paixão de Cristo em Gravatá (PE) tem provocado críticas de moradores por causa da exibição de uma cena com atores seminus durante encenação do episódio do rei Herodes.
O espetáculo “Nossa Paixão – A Luz do Mundo” incluiu a sequência em que intérpretes, usando apenas tecidos para cobrir as partes íntimas, dançam palco. O trecho foi classificado por parte do público como excessivamente erótico para o período da Semana Santa.
Nas redes sociais, moradores manifestaram indignação e questionaram a adequação da cena ao contexto religioso da celebração.
A montagem foi realizada pelo Instituto Cultural e Ecológico Terra Agreste (Icetag), com apoio da Prefeitura de Gravatá. Após a repercussão, o instituto divulgou nota afirmando que o espetáculo é construído com respeito à narrativa bíblica e que as cenas integram um contexto mais amplo da obra.
Segundo apuração do Metrópoles, o Icetag recebeu R$ 377 mil da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de Gravatá em 2025 para a realização do espetáculo. Em 2026, a encenação também contou com apoio da prefeitura, mas o contrato ainda não foi divulgado.