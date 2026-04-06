Uma criança de 3 anos ficou ferida na tarde deste domingo (05) durante uma perseguição policial no bairro Céu Azul, em Belo Horizonte.

A Polícia Militar informou que realizava uma ação contra o tráfico de drogas na região quando o caso ocorreu. Agentes acompanhavam uma movimentação suspeita de três pessoas no aglomerado chamado Campo do Oriente, na rua Radialista Rogerio Pachêco, conhecido pela alta criminalidade.

Um suspeito de 20 anos fugiu durante a abordagem da PM. Ele foi visto com uma arma de fogo e uma sacola plástica. Enquanto isso, um comparsa, 26, foi preso por estar com uma quantia de dinheiro, supostamente do tráfico. Um adolescente de 13 anos, que também estava no grupo, foi liberado após a polícia não encontrar nada de ilícito com ele.