O IML (Instituto Médico Legal) de Minas Gerais solicitou acesso às imagens da carceragem da Polícia Federal em Minas para poder concluir o laudo sobre as causas da morte de Luiz Philippi Mourão, conhecido como Sicário e que trabalhava para Daniel Vorcaro, dono do banco Master.

O que aconteceu

Investigação sobre morte de Mourão aguarda laudos do IML. Instituto ligado à Polícia Civil de Minas Gerais ficou responsável pelo laudo de necropsia, que aponta as causas da morte, e também pelo exame toxicológico, para identificar se havia alguma substância no sangue ou na urina. O instituto solicitou os vídeos da carceragem que registraram a morte de Sicário enquanto ele estava em custódia da PF.

A PF pediu autorização a André Mendonça para compartilhar as imagens. O ministro é o relator do caso no STF (Supremo Tribunal Federal), por isso cabe a ele decidir sobre isso.