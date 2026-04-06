A Unesp (Universidade Estadual Paulista) abriu nesta segunda-feira (6) o prazo para pedidos de isenção e redução de 50% da taxa de inscrição do vestibular de meio de ano de 2026. O valor integral é de R$ 210.

Os pedidos devem ser feitos até 12 de abril, pelo site da Fundação Vunesp. O resultado será divulgado no dia 27 de abril. Quem tiver a isenção aprovada já estará automaticamente inscrito no exame.

Podem pedir isenção candidatos inscritos no CadÚnico, com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa, ou estudantes que tenham cursado todo o ensino médio em escola pública -ou com bolsa integral na rede privada- e renda de até um salário mínimo e meio por pessoa. Nesse segundo caso, é preciso morar no estado de São Paulo ou estar vinculado a uma instituição paulista.