Folgado na liderança do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras emendou a sua 5ª vitória seguida na competição após superar o Bahia por 2 a 1, fora de casa. O time paulista, no entanto, tem sido econômico nos gols ao longo da temporada e colecionado vitórias por resultados mínimos.

As últimas nove vitórias do Palmeiras na temporada aconteceram por resultados mínimos. Ou seja, o clube tem vencido seus jogos com a diferença de apenas um gol em relação ao adversário.

A sequência começou na 4ª rodada do Brasileirão, em 25 de fevereiro, e passou até pela final do Campeonato Paulista, contra o Novorizontino. Os nove jogos com resultado positivo só foram interrompidos pela derrota contra o Vasco, por 2 a 1, pela 5ª rodada do Brasileirão.