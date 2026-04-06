Sem conseguir uma sequência longa com Filipe Luís em 2026, Pedro viu sua situação mudar no Flamengo com a chegada de Leonardo Jardim. O camisa 9 ganhou "cadeira cativa" com o novo treinador e "empurrou" seu antigo concorrente de posição Bruno Henrique para outra função.

Pedro atuou em todas as sete partidas de Leonardo Jardim até aqui. Foram três gols, contando com o deste domingo (05) que o fez igualar Gabigol como maior artilheiro do século no Flamengo e sexto maior de todos os tempos no clube.

Na partida, Bruno Henrique entrou no segundo tempo e atuou pela primeira vez com o treinador, já que estava se recuperando de uma pubalgia e sua última partida havia sido o jogo de volta da decisão da Recopa Sul-Americana, contra o Lanús (ARG).