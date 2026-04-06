A estudante Alana Anisio Rosa, 20, cobrou neste domingo (5) uma punição severa a Luiz Felipe Sampaio Cabral Silva, 22, acusado de esfaqueá-la ao menos 15 vezes no bairro Galo Branco, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro.

A tentativa de feminicídio ocorreu em fevereiro deste ano, na casa da vítima. No final de semana ela falou pela primeira vez após o período de recuperação, por meio de um vídeo publicado no Instagram da mãe, Jaderluce Oliveira.

"Como a maioria das vítimas de violência, a gente precisa abrir mão da privacidade após sofrer algo tão brutal para cobrar justiça", disse a jovem ao falar sobre a gravação do vídeo. "Eu sei que se não fala, se não posta, se não compartilha, as coisas são facilmente esquecidas".