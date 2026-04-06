O partido Avante afirmou, neste domingo (5), que o escritor Augusto Cury, 67, recém-filiado à legenda, é pré-candidato à Presidência da República. O anúncio foi feito nas redes sociais.

"O povo brasileiro não aguenta mais essa polarização e é preciso virar essa página com alguém que consiga fazer o nosso país avançar com prosperidade e qualidade de vida para as pessoas!", diz a legenda no Instagram.

Na foto, Cury aparece cumprimentando o presidente do Avante, deputado federal Luís Tibé (Avante-MG).