Uma das primeiras mulheres a integrar a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, a subtenente Marlene de Brito Rodrigues, de 59 anos, foi assassinada a tiros dentro de casa, em Campo Grande. Ela estava fardada e no horário de almoço. Com informações do Campo Grande News.

Marlene ingressou na corporação em 1º de setembro de 1988, na 3ª turma feminina do Estado, quando a presença de mulheres na PM ainda era restrita. Após se aposentar, retornou à ativa por designação.

Ela foi encontrada com um disparo no pescoço. O namorado, Gilberto Jarson, apresentou versões divergentes no depoimento. Em um primeiro momento, afirmou que a policial havia tentado se matar com um revólver da corporação e que segurou a mão dela no instante do disparo. Testemunhas relataram que ele estava com a arma, enquanto em outro depoimento disseram que o revólver estava no chão.