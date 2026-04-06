Um ônibus avançou sobre a rodoviária de Itambé, no interior da Bahia, na manhã desta segunda-feira (6), e provocou a morte de pelo menos duas pessoas. Outras três ficaram feridas. Com informações do SBT News.

De acordo com o Sindicato dos Rodoviários Metropolitanos, o motorista da empresa Rota Transportes relatou que o veículo perdeu os freios no momento em que encostava para embarque e desembarque no terminal.

Com a falha, o coletivo atingiu pessoas que estavam na área da rodoviária. O ônibus fazia a linha entre Vitória da Conquista e Itabuna, em um trajeto de 240 quilômetros.