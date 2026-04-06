Autoridades brasileiras investigam a suspeita de furto de amostras virais em um laboratório da Universidade Estadual de Campinas que ganhou contornos além de um caso acadêmico comum, com especulações sobre possíveis ligações internacionais envolvidas na ação. Com informações do Pragmatismo Político.

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Pesquisadores descobriram que várias cepas de vírus, incluindo dengue, zika, chikungunya, herpes, Epstein-Barr, coronavírus humano e subtipos de gripe, foram retiradas ilegalmente de um laboratório de alta contaminação e movidas entre unidades da universidade.