O casal investigado por vender canetas emagrecedoras sem autorização reagiu com deboche ao ser levado para a delegacia nesta segunda-feira (6), no Rio de Janeiro. Ao chegar à Decon, Laryssa de Souza Gonçalves negou envolvimento no esquema e perguntou se estava bonita na imagem. Com informações do g1.

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A ação faz parte da Operação Mounjaro Delivery, da Delegacia do Consumidor (Decon), que cumpriu quatro mandados de busca e apreensão no bairro de Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio, e no Centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense.