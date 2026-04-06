O casal investigado por vender canetas emagrecedoras sem autorização reagiu com deboche ao ser levado para a delegacia nesta segunda-feira (6), no Rio de Janeiro. Ao chegar à Decon, Laryssa de Souza Gonçalves negou envolvimento no esquema e perguntou se estava bonita na imagem. Com informações do g1.
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A ação faz parte da Operação Mounjaro Delivery, da Delegacia do Consumidor (Decon), que cumpriu quatro mandados de busca e apreensão no bairro de Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio, e no Centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense.
Segundo a polícia, Laryssa e Tanan Antony Sant’Anna Machado comercializavam medicamentos e produtos terapêuticos de origem desconhecida pelas redes sociais. Durante a abordagem, o casal tentou se desfazer de parte do material ao jogar uma caixa de canetas pelo telhado. Policiais determinaram que Tanan recuperasse os itens e os entregasse.
Eles foram presos em flagrante por crimes contra a saúde pública e contra as relações de consumo, autuados e liberados. A investigação também apura a venda de roupas e perfumes falsificados e a origem dos produtos oferecidos.