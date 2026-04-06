Imagine a cena: você tem uma ideia brilhante. Aquela marca perfeita que, na sua cabeça, é a combinação ideal de criatividade, memorabilidade e potencial comercial. Você faz aquela busca rápida no Google, dá uma olhada no Instagram, no TikTok, no Mercado Livre... nada aparece. "Perfeito! A marca é minha!", pensa você, cheio de esperança e adrenalina.

Então começa a jornada do empreendedor.

O INVESTIMENTO DA ILUSÃO